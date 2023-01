Davos: Lagarde distancia-se dos otimistas, mantém subida dos juros, e quer rapidamente mercado único de capitais

Christine Lagarde não se comprometeu, esta quinta-feira, com a recente onda oficial de otimismo de que 2023 vai escapar mesmo a uma recessão. A presidente do Banco Central Europeu (BCE) participou num painel sobre a Europa no Fórum Económico Mundial juntamente com o vice presidente da Comissão Europeia e com os primeiros-ministros da Holanda e da Croácia (que entrou a 1 de janeiro no euro).

