Mais de 3 mil credores do Banif têm 950 milhões de euros a receber, mas só há 58 milhões para distribuir

Mais de sete anos depois de o Banco de Portugal ditar o seu fim, há finalmente uma lista de credores reconhecidos do Banif. Milhares de reclamações de particulares que perderam dinheiro no banco do Funchal foram validadas, mas é praticamente certo que nada receberão na liquidação, já que o Fundo de Resolução vê confirmado que tem direito aos 489 milhões de euros que gastou em 2015 com privilégio na recuperação – praticamente esgotando as verbas disponíveis.

