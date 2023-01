PIB evita queda no final de 2022 e turismo ajuda

Em novembro de 2022, quando atualizou as suas projeções económicas, a Comissão Europeia apontava para um forte crescimento da economia portuguesa no ano passado, mas não trazia boas notícias para os últimos três meses do ano, apontando para uma contração de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) face aos três meses anteriores. Mas, passados dois meses — e duas semanas após terminar o trimestre —, antecipando os dados que o Instituto Nacional de Estatística (INE) deve publicar no final de janeiro, os economistas ouvidos pelo Expresso afastam esse cenário, esperando valores positivos.

A informação disponível sobre a evolução da economia portuguesa no quarto trimestre de 2022 é ainda parcelar. Contudo, as projeções estão muito alinhadas. Sinalizam um abrandamento face à expansão do último verão, mas mantendo os valores positivos. Millennium bcp e Santander esperam um crescimento de 0,2% em cadeia, com o BPI, mais conservador, a antecipar 0,1%. Em média, estas previsões apontam para um incremento do PIB de 0,2%, em termos reais, face aos três meses anteriores.