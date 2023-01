Veículos da Tesla estão mais baratos a partir desta sexta-feira

Os automóveis Tesla estão mais baratos a partir desta sexta-feira nos mercados norte-americano e europeu. A revisão de preço pode chegar a 20% em alguns modelos da produtora de veículos elétricos, segundo a Reuters.



Portugal foi abrangido pela nova política de preços da Tesla, confirmou o Expresso, estando os novos preços já em vigor por cá. De acordo com a página da marca, o Model 3 custa, agora, 44.993 euros, o que representa menos 10 mil euros face ao preço de ontem. E o Model Y custa agora 46.990 euros, face aos 49.990 euros de antes.

A construtora de automóveis fundada, e liderada, por Elon Musk já tinha começado, em dezembro, a fazer descontos substanciais nos veículos que vendia nos Estados Unidos, com quebras de preço que rondavam os 7 mil dólares (cerca de 6500 euros). As ações da empresa, na altura, reagiram de forma muito negativa a esta revisão do preço.



Os mercados interpretaram o “desconto” como um sinal de que a procura estava a abrandar, impactada negativamente pelo aumento das taxas de juro e pelo travão a fundo na atividade económica.



Agora, esta nova quebra de preço e a sua extensão ao mercado europeu refletem o fim das condições que permitiram a venda de carros a preços muito altos em todo o mercado. A falta de oferta provocada pela quebra da atividade fabril durante os anos do pico da pandemia da covid-19, a recuperação súbita da procura em 2021, e a falta de componentes essenciais que impossibilitaram a produção fizeram os preços disparar.



A estabilização das cadeias de abastecimento e a quebra da procura motivaram a Tesla a rever em baixa os preços.