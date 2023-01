Paulo Portas vai para a administração da Mota-Engil

Além da aprovação de Carlos Mota Santos como presidente do conselho de administração e da comissão executiva da Mota-Engil, a assembleia-geral marcada para 30 de janeiro deverá propor ainda mais três nomes.

Segundo a informação enviada esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota Gestão e Participações propôs a eleição, para o mandato em curso (2021-2023), de Paulo Portas, José Pinto Nogueira e João Parreira como membros do conselho de administração do grupo de cosntrução.

Recorde-se que o ex-ministro Paulo Portas prestava consultoria estratégica ao grupo desde 2016, muito centrado nos mercados da América Latina. José Pinto Nogueira é administrador da Mota-Engil Europa África, enquanto João Parreira é membro da comissão executiva do grupo e administrador-executivo da Mota-Engil América Latina.

Carlos Mota Santos, sobrinho de António Mota vai acumular a presidência da comissão executiva e do conselho de administração, após a renúncia de seu tio e de Gonçalo Moura Martins. Este último gestor assegurou a presidência da comissão executiva nos últimos dez anos substituindo o ex-ministro Jorge Coelho.

Na sessão desta sexta-feira na Bolsa de Lisboa, as ações da Mota-Engil subiram 0,99% para 1,22 euros.