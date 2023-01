Setor "cripto" perdeu mais de €3600 milhões em ataques de "hackers" e fraudes em 2022

O setor de cripto e DeFi (finanças descentralizadas) perdeu, em ataques de hackers e com fraudes mais de 3,9 mil milhões de dólares (3,6 mil milhões de euros), segundo um relatório da Immunefi.

No documento, divulgado esta quinta-feira, 5 de janeiro, a plataforma de bug bounty, que ajuda a identificar e resolver vulnerabilidades e fornece serviços de segurança para DeFi, adiantou que no total "o ecossistema cripto e DeFi testemunhou uma perda impressionante" de 3,9 mil milhões de dólares em 2022.

Só no quarto trimestre de 2022, o ecossistema de cripto e DeFi sofreu uma perda de 1,6 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros), tendo sido "marcado particularmente pelos ataques à FTX, no valor de 650 milhões de dólares [613,4 milhões de euros], e à BNB Chain, no valor de 570 milhões de dólares [537,9 milhões de euros]", de acordo com a mesma fonte.

Segundo a Immunefi, "a BNB Chain ultrapassou a Ethereum para se tornar no principal alvo de ataques entre blockchain em 2022, com 65 incidentes", tendo a Ethereum testemunhado 49 incidentes.

Por sua vez, a Solana, "que não estava entre as 10 primeiras blockchains alvo de ataques no ano passado, chegou ao terceiro lugar no top este ano".

A blockchain é um registo descentralizado de transações, uma base de dados digital, que é a tecnologia subjacente à Bitcoin e a outras criptomoedas, mas tem o potencial para suportar uma grande variedade de negócios.