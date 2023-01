Abanca cresce em Espanha enquanto mantém compra do Eurobic suspensa em Portugal

“Portugal e a nossa abordagem e ambição ibérica são fundamentais para o Abanca”, disse Francisco Botas, o presidente executivo do banco galego, em abril deste ano. Passaram-se meses e nada em Portugal aconteceu, com a operação de compra do EuroBic ainda por concretizar, agora que Isabel dos Santos, a sua principal acionista, é procurada pela Interpol.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler