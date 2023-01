Quais são os principais desafios da nova ministra da Habitação?

Aos 34 anos, Marina Gonçalves torna-se a ministra mais nova de sempre em Portugal ao assumir a pasta da habitação que resulta da cisão do Ministério das Infraestruturas e Habitação após a demissão de Pedro Nuno Santos. Há dois anos na Secretaria de Estado da Habitação, onde substituiu Ana Pinho, esta jurista licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto estreou-se no Governo há sete anos. Na altura, como assessora de Pedro Nuno Santos, o então secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

