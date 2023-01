Mota-Engil com novo presidente a 1 de fevereiro

Quinze anos depois de António Mota ter deixado a liderança da Mota Engil, o grupo volta a ter um membro da família Mota na presidência executiva do grupo. A 1 de fevereiro, Carlos Mota Santos, sobrinho de António Mota, deverá assumir a presidência do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do grupo no âmbito de “um processo de mudança geracional e de renovação do grupo”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Num documento mais extenso do que costuma ser habitual neste tipo de circunstâncias, o Grupo Mota-Engil dá conta da renúncia de António Mota da presidência do Conselho e de Gonçalo Moura Martins da liderança executiva. Moura Martins substituiu Jorge Coelho a 7 de janeiro de 2013 na presidência executiva, cinco anos após ter sido criada a comissão executiva com uma gestão profissionalizada e fora da esfera familiar.

Dentro do grupo, a ascensão de Carlos Mota Santos é vista como natural, uma vez que o gestor já há anos que desempenhava a vice-presidência da Comissão Executiva. Após a reunião do conselho de administração marcada para 31 de janeiro, António Mota e Gonçalo Moura Martins, assumirão os cargos de vice-presidentes não executivos do conselho de administração, mantendo-se “fortemente comprometidos” com o desenvolvimento do grupo, a partir de agora “numa maior vertente de supervisão e estratégica”.

A decisão tem o acordo da China Communications Construction Company (CCCC), o grupo chinês que em maio de 2021 adquiriu 23% da empresa à holding da família Mota.

“Após a alteração da estrutura acionista, verificada em 2021, e da aprovação do Plano Estratégico para o período 2022-26 - Building 26 - e de forma totalmente concertada, consensualizada e participada pelos acionistas de referência do grupo, e por impulso dos próprios, decidiram os senhores Eng.º António Mota e Dr. Gonçalo Moura Martins renunciar às suas atuais funções”, lê-se no comunicado enviado esta segunda-feira.

António Mota iniciou a sua atividade em 1976, sucedendo ao seu pai Manuel António da Mota, fundador do grupo de construção civil e obras públicas criado em 1946. Gonçalo Moura Martins é um antigo quadro superior da Engil, empresa com a qual a Mota e Companhia concretizou um processo de fusão em 1999 e que deu origem desde aí ao maior grupo de construção nacional. Nos últimos 10 anos, Moura Martins assegurou a presidência da Comissão Executiva.