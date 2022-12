Alguns fármacos podem desaparecer do mercado: falta de medicamentos vai manter-se em 2023

Grave e sem precedentes. É assim que tem sido descrita a falta de medicamentos nas farmácias portuguesas, com falhas mais ou menos momentâneas, mas recorrentes, na reposição de fármacos. Estas situações criam frustração em farmacêuticos mas sobretudo nos utentes, que temem ver os seus tratamentos interrompidos, como aconteceu recentemente com um fármaco utilizado para o controlo da hipertensão, o Inderal.

O Governo e as autoridades de saúde estão atentos e prometeram tomar medidas, mas vários representantes do sector farmacêutico, da produção e distribuição à comercialização e atividade farmacêutica, antecipam ao Expresso que os problemas se vão manter em 2023 — aliás, há o risco de alguns medicamentos desaparecerem totalmente do mercado.