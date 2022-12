Musk de saída do Twitter. Ou talvez não

O contrato surgiu em jeito de Natal antecipado: a agência espacial NASA atribuiu à SpaceX 1,15 mil milhões de dólares (€1,08 mil milhões) para o desenvolvimento de veículos de transporte de astronautas para a Lua em 2027. Poucos diretores executivos terão feitos comparáveis no currículo, mas, curiosamente, a 15 de novembro, Elon Musk estava mais apostado em aprender a lidar com a gestão do Twitter com uma ambição que extravasa o campo gravítico da Terra.

