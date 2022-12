Ano novo, impostos novos para os criptoativos: o que há a declarar, e o que é preciso pagar?

Ano novo, impostos novos para os criptoativos. A aprovação do Orçamento do Estado para 2023 consagrou o fim da lacuna fiscal - que muitos classificavam de paraíso - para este tipo de ativos virtuais. A grande dúvida é, agora, como irá a Autoridade Tributária (AT) aplicar estes velhos impostos sobre estes novos ativos.



Por ora, para quem é investidor, a recomendação é de ter comprovativos de todas as transações de compra e venda - incluindo de criptoativos adquiridos antes de 2023 - para estar preparado para explicitar tudo na declaração de IRS a entregar em 2024. Isto se a AT exigir aos contribuintes o mesmo tipo de declaração que já faz a quem compra e vende ativos mobiliários como ações.



Os residentes em Portugal vão passar a pagar 28% sobre as mais-valias realizadas com tokens detidos há menos de um ano - quem converter para moeda fiduciária criptoativos que detenha há mais de 365 dias está isento de imposto. Acrescem ainda imposto de selo sobre operações e transmissões gratuitas, e coeficientes especiais - e onerosos - para quem realiza atividades conexas como mineração.

