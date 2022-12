Musk lançou sondagem no Twitter: "Devo abandonar a liderança?"

O novo dono do Twitter, Elon Musk, lançou uma sondagem na rede social em relação à sua permanência na liderança da empresa - liderança essa que tem muito sido questionada nos últimos meses devido a comportamentos austeros por parte do multimilionário.

“Devo abandonar a liderança do Twitter?”, pergunta na própria rede social.

A votação está programada para acabar às 11h20 (hora de Lisboa) e o empresário disse ainda que irá “respeitar os resultados desta sondagem”, mas não deu mais detalhes sobre a possível saída.

No entanto, em resposta a um utilizador da rede social, Musk disse que não há ainda nenhum sucessor para a sua posição - algo que muitos estão a especular.

Musk já tinha dito, em tribunal, que iria reduzir o seu tempo no Twitter e, eventualmente, encontraria um novo líder para a empresa.

Segundo a conta de Musk no Twitter, um dos grandes problemas de gerir esta rede social é o facto de ser pouco lucrativa. Em resposta a um utilizador, que se ofereceu para gerir o Twitter por um dia, Musk disse: “Deves gostar muito de dor. Um senão: tens de investir as tuas poupanças e [a empresa] tem estado numa via rápida para a falência desde maio. Ainda queres o trabalho?”.

A sondagem acontece no seguimento do anúncio, por parte do Twitter, de que os seus utilizadores iriam deixar de poder publicar hiperligações de redes sociais concorrentes, como o Facebook ou Instagram - isto, depois de ter suspendido contas de jornalistas.