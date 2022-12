"Devo abandonar a liderança" do Twitter? Quase 60% responde "sim" a Musk

Estará Musk mesmo de saída do Twitter? Esta ‘novela’ já tem muitos episódios. Depois de diversas polémicas, envolvendo tribunais e atentados à liberdade de expressão, Musk perguntou aos utilizadores do Twitter se deveria abandonar a liderança. O “sim” ganhou.

“Devo abandonar a liderança do Twitter?”, perguntou na rede social, sendo que qualquer utilizador (seu seguidor ou não), poderia responder.

A votação terminou às 11h20 (hora de Lisboa) e o empresário ainda não se pronunciou sobre os resultados. Mas o “sim” ganhou, com 57,5% dos mais de 17,5 milhões de votos.

Previamente, o empresário tinha garantido que iria “respeitar os resultados desta sondagem”.

Antes de se saber os resultados, não foram dados quaisquer detalhes sobre a saída de Musk. Aliás, nem sequer há sucessor à vista, segundo disse o também dono da Tesla, em resposta a um utilizador.

O multimilionário já tinha dito, em tribunal, que iria reduzir o seu tempo no Twitter e, eventualmente, encontraria um novo líder para a empresa.

A sondagem acontece no seguimento do anúncio, por parte do Twitter, de que os seus utilizadores iriam deixar de poder publicar hiperligações de redes sociais concorrentes, como o Facebook ou Instagram - isto, depois de ter suspendido contas de jornalistas.