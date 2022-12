Sam Bankman-Fried: de milionário das criptomoedas a detido nas Baamas

Sam Bankman-Fried, o ex-mi­lionário do sector dos criptoativos conhecido pelas iniciais S.B.F., foi preso na segunda-feira. As autoridades dos Estados Unidos pediram aos responsáveis das Baamas, onde vivia e onde tinha sediado as suas empresas, que detivessem o responsável pelo colapso de uma das pedras de toque do sistema “cripto”. Foi preso na véspera de declarar aos representantes do Congresso norte-americano a sua versão dos eventos, o que acabou por inviabilizar essa audição. Porém, falou num tribunal das Baamas na terça-feira, uma aparição que ilustrou mais uma vez os traços mais peculiares da personalidade deste empreendedor.

Segundo a página especializada CoinDesk, S.B.F. pediu à juíza JoyAnn Ferguson-Pratt para tomar um medicamento que já não tomava desde segunda-feira. Perguntou-lhe se precisava de um copo de água; ele respondeu que precisava de tirar a T-shirt. A magistrada permitiu que se ausentasse para colocar um emplastro com uma substância antidepressiva, regressando à sala pouco depois.