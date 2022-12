EDP avança com ação para obrigar Estado a devolver 218 milhões de euros

A barragem de Fridão nunca foi construída, mas continua a fazer correr tinta, agora nos tribunais. A EDP interpôs esta semana uma ação de execução no Tribunal Administrativo de Lisboa, no valor de 217,8 milhões de euros, contra o Estado, o Ministério do Ambiente, o da Economia e o das Finanças, visando ser ressarcida do prémio que pagou ao Estado em 2008 no concurso para novas barragens do Governo de José Sócrates.

