Auditora Mazars deixa de trabalhar com empresas de criptoativos

A Mazars, consultora que assegurava as auditorias de plataformas de criptoativos como a Binance, deixou temporariamente de trabalhar com todas as empresas do setor dos criptoativos, de acordo com notícia da Bloomberg desta sexta-feira, 16 de dezembro.

Foi a própria Binance que anunciou esta suspensão num comunicado: “a Mazars indicou que iriam suspender temporariamente o seu trabalho com todos os seus clientes do setor "cripto" a nível global, o que inclui a Crypto.com, KuCoin, e a Binance. Infelizmente isto significa que de momento não poderemos trabalhar com a Mazars", disse.



A consultora francesa Mazars era quem garantia a auditoria da situação financeira das maiores financeiras do setor dos criptoativos. As empresas do setor queixam-se de que as maiores auditoras do mundo, um grupo de quatro empresas conhecido como “Big 4”, se recusam a trabalhar com instituições da criptoeconomia, segundo a Bloomberg.



A motivação da consultora para suspender qualquer serviço a empresas do setor prende-se com as dúvidas dos mercados em relação à sua avaliação das reservas detidas pelas plataformas auditadas. A auditora concluiu recentemente que tanto a Binance como a KuCoin tinham provisões acima das responsabilidades, segundo a CoinDesk. Outra razão foi o aumento da atenção mediática, diz a Bloomberg.



O colapso da FTX instaurou um clima de desconfiança no setor dos criptoativos, com levantamentos massivos nas plataformas por parte dos clientes e o evaporar da liquidez no mercado.