Tarifas reguladas de gás natural aumentarão 3% em janeiro

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou esta quinta-feira uma atualização trimestral das tarifas reguladas de gás natural, através da tarifa de energia, que ditará um agravamento de 3% para as famílias portuguesas que estão no mercado regulado.

“Para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado, a atualização representa um aumento de aproximadamente 3% na fatura média mensal de gás natural”, explica a ERSE em comunicado.

O regulador salienta que “esta atualização ocorre num momento em que os mercados de energia são particularmente afetados pelo conflito que decorre entre a Ucrânia e a Rússia”.

A ERSE lembra que “a tarifa de energia reflete o custo de aquisição de energia do Comercializador de Último Recurso grossista, sendo uma das componentes que integram o preço final pago pelos consumidores no mercado regulado”.

Esta revisão trimestral surge depois de em outubro terem entrado em vigor novos preços regulados do gás natural, que representaram um agravamento da fatura de 3,9%, ainda assim muito aquém das subidas praticadas pelos comercializadores no mercado liberalizado.

Nessa altura o Governo também decidiu permitir que famílias e pequenas empresas possam voltar a contratar gás natural no mercado regulado, de forma a poderem beneficiar de preços mais baixos que os que foram anunciados pelos comercializadores do mercado livre.

Tal como na eletricidade, também no gás natural os clientes com tarifas reguladas estão sujeitos a atualizações trimestrais, que a ERSE aprova se se verificarem determinados parâmetros relativos ao agravamento do custo da energia adquirida pelos comercializadores regulados.