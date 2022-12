Igneo contrata o banco UBS para vender participação minoritária na portuguesa Finerge

A gestora de ativos Igneo Infrastructure Partners mandatou o banco UBS para vender uma participação minoritária na Finerge, uma das principais empresas de produção de energia renovável em Portugal, avançou o portal Inframation, especializado na área de infraestruturas.

O processo de venda deve arrancar no início de 2023, colocando no mercado parte das ações da Finerge que são detidas através do veículo European Diversified Infrastructure Fund I, mas mantendo a Igneo a maioria do capital da Finerge através de outros veículos de investimento.

Contactada pelo Expresso, fonte oficial da Finerge não fez quaisquer comentários sobre este processo de venda.

A operação surge na sequência do financiamento de 2,3 mil milhões de euros concretizado pela Finerge no início deste mês, refinanciando dívida existente e abrindo novas linhas de crédito para a expansão da empresa.

A Finerge tem atualmente uma carteira de ativos eólicos e solares de 1,6 gigawatts (GW), estando presente sobretudo em Portugal, mas também tendo operações em Espanha.