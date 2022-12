Em Portugal já se pagam salários em criptomoedas

Clément Lesaege é dono do The Block Lisboa, um espaço de coworking com café para os profissionais da blockchain na capital portuguesa. E ao funcionário permanente que tem a trabalhar no espaço — invalidando o ditado que diz que em casa de ferreiro espeto de pau — remunera-o em criptoativos.

“Nós somos um espaço de coworking ‘cripto’”, disse Clément ao Expresso. “O The Block é um criptocafé. Se não for um entusiasta ‘cripto’, não tem razão para se candidatar a um emprego aqui”, justifica-se, defendendo ser um negócio nativo deste sector.