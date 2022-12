A "surpresa" de 2023 nos criptoativos? Ver a Bitcoin cair para os 5 mil dólares, antecipa analista

A Bitcoin pode cair até 70% em 2023 e rondar os 5 mil dólares, diz o banco Standard Chartered numa nota de research citada pela Bloomberg esta segunda-feira, 5 de dezembro, na qual apresenta cenários que escapam ao consenso atual dos mercados.



Este é, para o diretor global de research do banco, Eric Robertsen, um cenário que pode ser uma “surpresa” durante o próximo ano e que não está a ser devidamente avaliado pelos investidores.

Uma eventual perda de confiança dos investidores neste setor poderia nascer das falências de projetos e empresas do setor dos criptoativos, causadas por sua vez por aumentos nas taxas de juro pelos bancos centrais e pela degradação da situação de liquidez dos mercados.



O analista diz que os investidores que procuram ativos de reserva e que até agora optaram pela Bitcoin poderão desmobilizar em 2023 os seus investimentos do “ouro digital” para o ouro propriamente dito, e provocar um aumento de 30% dos preços do metal precioso. A onça poderia chegar aos 2250 dólares (2134 euros) no decorrer do próximo ano.

A Bitcoin cotava no início da manhã desta segunda-feira nos 17.303 dólares (cerca de 16.413 euros ao câmbio atual), em queda de 64% desde o início do ano.





Entretanto, o mercado vai dando mais sinais de pressão. De acordo com a Bloomberg, a corretora australiana de criptoativos Swyftx vai despedir 90 funcionários entre um quadro de pessoal de 259 isto já depois de ter levado a cabo um despedimento em agosto. A plataforma responsabiliza a queda dos volumes transacionados, o impacto do colapso da FTX no mercado, e não exclui que ocorram mais eventos inesperados em 2023.



Outra plataforma, a Bybit, sediada em Singapura, deverá despedir 30% do seu quadro de pessoal.