Roménia cresce mais, Portugal é mais desenvolvido

A confirmarem-se as previsões de outono da Comissão Europeia (CE), publicadas no início de novembro, o Produto Interno Bruto (PIB) da Roménia vai ser em 2024, em termos reais, cerca de 137% superior ao do ano 2000. Um número que se compara com um incremento acumulado bem mais modesto no caso português, da ordem dos 21%. É certo que pelo meio Portugal enfrentou um resgate internacional e os anos ‘negros’ da troika fizeram mossa. E grande. Mas, se a comparação for com 2015 — já depois da saída da troika e ano em que António Costa chegou ao Governo —, a Roménia continua a ganhar no campeonato do crescimento. E com larga vantagem.

Este forte crescimento económico, acompanhado de uma redução da população, explica a dinâmica do PIB per capita romeno, que deverá ultrapassar o português daqui a dois anos. Isso não é sinónimo de que na Roménia se viva melhor do que em Portugal. Em Portugal, os salários são, em média, mais altos e o país também ganha nos indicadores de desenvolvimento.