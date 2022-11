Contas sobre sustentabilidade das pensões são um “exercício de ilusão orçamental”, defende economista Jorge Bravo

As contas apresentadas anualmente pela Segurança Social que concluem que, algures na década de 2030, o sistema de pensões começa a ser deficitário, sendo necessário acionar a almofada das pensões, são um “exercício de ilusão orçamental”: o défice já existe há muito, mas não tem sido assumido. E a fórmula de cálculo das pensões, ao dar um 'bónus' aos salários mais baixos, acaba por incentivar as pessoas a “descontarem pelo mínimo possível”. A opinião é do economista Jorge Bravo, que esta terça-feira participou numa conferência organizada pela APFIPP (Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios).

