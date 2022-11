ICGP volta ao mercado na quarta-feira para recomprar dívida

O Estado português anunciou um novo leilão de troca de dívida para quarta-feira, dia 30 de novembro, no qual tentará remeter o reembolso de duas linhas de Obrigações do Tesouro (OT) para mais tarde.



A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) propõe recomprar aos investidores a linha de OT a vencer no dia 25 de outubro de 2023, com uma rendibilidade de 4,95%; e uma segunda linha de OT, a vencer a 15 de fevereiro de 2024 e com juro de 5,65%.

Esta é a terceira operação de troca de dívida do ano. A primeira do ano foi realizada em julho, na qual o IGCP adiou o pagamento de 763 milhões de euros para 2028 e 2035.



A segunda foi em outubro, com o Estado a propor adiar a maturidade de duas linhas de OT a vencer em 2023 e 2024 para 2027 e 2032.



Ainda, o Estado procedeu, em março, à recompra de 431 milhões de euros em OT com maturidade em outubro deste ano.