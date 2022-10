IGCP realiza esta quarta-feira a segunda operação de troca de dívida do ano

O Estado português vai conduzir a segunda operação de troca de dívida de 2022 na quarta-feira, propondo adiar o reembolso de duas linhas de Obrigações do Tesouro (OT), mediante a emissão de três outras linhas de OT, incluindo uma que vence só em 2052, anunciou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) esta terça-feira, 25 de outubro.

Na quarta-feira, 26, o Estado quer comprar OT já no mercado: uma linha com maturidade a 25 de outubro de 2023, e um juro de 4,95%, e uma segunda linha com maturidade a 15 de fevereiro de 2024 e um juro de 5,65%.

Em troca, o IGCP vai vender três linhas de OT. Uma com cupão de 0,7% e maturidade a 15 de outubro de 2027; a segunda a pagar 1,65% de juro e com reembolso para 16 de julho de 2032; e a terceira com um juro de 1% e com maturidade a 12 de abril de 2052.

Esta é a segunda operação de troca de dívida em 2022 conduzida pelo IGCP, tendo a primeira resultado no adiamento de 763 milhões de euros para 2028 e 2035.