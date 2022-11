O que já se sabe sobre o imposto que vai ‘comer’ os lucros ‘inesperados’ das energéticas e da distribuição

Bruxelas impôs aos Estados-membros a criação de um imposto temporário sobre os lucros ‘inesperados’ do sector da energia e e o Governo identifica que, também, o retalho alimentar está a beneficiar em larga escala com a subida dos preços e deve, por isso, contribuir com uma taxa extraordinária.

