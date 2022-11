O que fazer se o Twitter fechar? Um pequeno guia para pessoas e empresas

A Biblioteca do Congresso dos EUA sabia ao que ia, mas não tinha forma de imaginar que haveria de ficar soterrada em tuítes. Em 2010, o famoso braço documental dos dois parlamentos federais dos EUA decidiu começar a descarregar para os arquivos internos todas as publicações do Twitter que não eram do foro privado. Em dois anos, chegou a uma descarga diária de 500 milhões de tuítes. Em 2017, o pragmatismo impôs-se: perante uma amálgama de polémicas, temas, tendências, debates e rebates e tuítes esparsos ou com múltiplas cópias, variantes e intervenientes, a Biblioteca federal passou a descarregar apenas as publicações de contas politicamente relevantes.

