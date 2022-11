As SMS polémicas no Governo: em 2017 houve comissão de inquérito e Centeno até esteve para cair. E agora, com Costa contra Costa?

Primeiro, um telefonema. Estávamos em 2016 e Carlos Costa, então governador do Banco de Portugal, falou ao telefone com o primeiro-ministro, António Costa, de quem diz ter ouvido que “não se pode tratar mal a filha de um Presidente de um país amigo”, como forma de pressão para não afastar Isabel dos Santos da administração do Banco BIC. A citação é feita pelo próprio Carlos Costa, e negada por António Costa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler