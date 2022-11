Efacec conclui projetos em metros ligeiros na Noruega e Espanha

A Efacec concluiu, nas últimas semanas, os seus trabalhos em dois projetos de metros ligeiros na Noruega e em Espanha - projetos estes com um valor total de 32 milhões de euros.

Segundo anunciado pela empresa esta segunda-feira em comunicado, no final de outubro foi inaugurado o Metro Ligeiro de Cádiz (Espanha), com uma “tecnologia desenvolvida integralmente pela Efacec”. Este projeto tem uma extensão total de 14 quilómetros e liga as cidades de Cádiz, São Fernando e Chiclana de la Frontera, com “17 estações de superfície, quatro subestações de tração e um centro de comando”. Serão transportados cerca de 300 mil passageiros por ano, de acordo com o balanço da primeira semana de operação.

No metro ligeiro de superfície a empresa portuguesa geriu “vários contratos da componente eletromecânica do sistema num valor acumulado de cerca de 20 milhões de euros”.

Mais recentemente, a 18 de novembro, foi inaugurada a Linha 2 do Metro Ligeiro de Bergen (Noruega). A construção desta extensão começou em 2017 e a Efacec “foi responsável pela gestão chave na mão de um contrato de valor superior a 12 milhões de euros, contemplando o design e fornecimento de todos os sistemas de telemática e telecomunicações” e ainda a “expansão do Centro de Controlo existente”.

De acordo com a nota, “o desenvolvimento desta rede de metro tem permitido reduzir o congestionamento rodoviário e aumentar a eficiência do sistema de transporte alternativo às viagens de automóvel na segunda maior cidade da Noruega”.

Adicionalmente à conclusão destes dois projetos, a Efacec está a participar na construção da Linha Sydavnen do Metro de Copenhaga (Dinamarca) - após ter sido inaugurado em maio o metro de Odense, no mesmo país - e da extensão da Linha Amarela e nova Linha Circular do Metro do Porto (Portugal).