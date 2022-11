Limite ao preço do gás divide a Europa, com Portugal focado no prolongamento do mecanismo ibérico

A menos de uma semana de uma reunião de ministros da energia, não só não há sinais de consenso a 27 sobre o que mais fazer para travar as subidas dos preços do gás, como formalmente também não há ainda propostas legislativas da parte da Comissão que possam ser aprovadas. Bruxelas continua a evitar pôr em cima da mesa uma proposta de lei para limitar o preço do gás, por exemplo, através da adaptação para o resto da UE do mecanismo que já existe em Portugal e Espanha e que fixa um valor de referência para o custo do gás na produção de eletricidade. Isto, apesar da pressão de vários países e apesar de os líderes europeus, no último Conselho Europeu, terem pedido "urgentemente" à Comissão que estudasse e apresentasse propostas para essa possibilidade e também para um corredor de preços dinâmico e temporário para as transações de gás natural.

