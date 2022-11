Líder da empresa de testes de sangue Theranos condenada a 11 anos de prisão

A fundadora da 'start up' de exames de sangue revolucionários Theranos, Elizabeth Holmes, foi condenada esta sexta-feira a 11 anos de prisão, acusada de enganar investidores para os negócios da sua empresa.

De acordo com os 'media' norte-americanos, o juiz Edward J. Davila, do tribunal distrital dos EUA no norte da Califórnia, condenou Holmes a 135 meses de cadeia, pouco mais de 11 anos, numa sentença que coloca fim a uma polémica investigação sobre os exageros cometidos por uma empresa do Silicon Valley, na Califórnia.

A Theranos prometia revolucionar os cuidados de saúde com testes que requeriam apenas algumas gotas de sangue e, em janeiro, Holmes já tinha sido condenada por quatro crimes de fraude, por enganar os investidores com esses falsos argumentos.

Holmes - que fundou a sua 'start up' quando tinha 19 anos, em 2003 - anunciou que vai recorrer da sentença, depois de o juiz ter determinado que deverá apresentar-se na prisão em 27 de abril do próximo ano.

Os advogados de Holmes tinham pedido uma pena que não excedesse os 18 meses de prisão domiciliária, enquanto os procuradores pediam 15 anos de cadeia e uma indemnização de 804 milhões de dólares (cerca de 775 milhões de euros), para serem distribuídos por 29 investidores.

Na sentença, o juiz Davila determinou que o cálculo adequado para as perdas dos investidores era de 121 milhões de dólares (cerca de 116 milhões de euros), que seriam devidos a 10 investidores.

Na tese da acusação, Holmes teria conquistado a confiança desses investidores, para depois os convencer a investir numa empresa que chegou a ser avaliada em mais de 10 mil milhões de dólares (cerca de 9,6 mil milhões de euros).

Desde que o caso de fraude da Theranos foi exposta, em 2015, a história de Holmes foi aproveitada em numerosos conteúdos mediáticos, incluindo séries televisivas, documentários e 'podcasts'.