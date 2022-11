Entre o novo Twitter de Elon Musk e a porta de saída, centenas de funcionários estão a escolher sair

Na quarta-feira, Elon Musk, o novo proprietário do Twitter, enviou um email às equipas da rede social (as que restaram) a dizer que iria criar “um inovador Twitter 2.0” para “ter sucesso num mundo cada vez mais competitivo”. Para tal, é necessário uma cultura de trabalho “extremamente hardcore”, disse Musk aos funcionários, avisando-os de que haveria “muitas horas” de labor “a grande intensidade”.

O email tinha botões de “sim” e "não", nos quais os funcionários deveriam clicar se quisessem continuar na empresa, ou se quisessem ir embora com uma indemnização. Quem não carregasse até quinta-feira às 22 horas de Lisboa seria encarado pela empresa como demissionário, e iria para casa com o dinheiro correspondente.

O Twitter anunciou, entretanto, que as instalações da rede social estarão fechadas até segunda-feira, segundo a BBC, sem dar uma razão para tal.

Segundo a Reuters, em notícia desta sexta-feira, 18 de novembro, as saídas estão a ser às centenas numa entidade já depauperada de quadros em todas as áreas, apesar de Musk, no Twitter, garantir que “as melhores pessoas estão a ficar” e que o número de utilizadores estava “em máximos de sempre”.

Cerca de 360 trabalhadores criaram um grupo chamado “saídas voluntárias” na plataforma Slack, usada pelos funcionários da rede social para comunicar. Na plataforma de comunicação anónima Blind, uma sondagem mostrava que 42% dos 180 inquiridos iria sair.

As salas de chat dos funcionários estão cheias de emojis de coração azul (a cor do Twitter) e de continência militar, em sinal de retirada e de missão cumprida num Twitter que muitos dizem estar a morrer.

A agência avança que a ausência súbita de equipas pode estar por trás do aumento da instabilidade da rede social, com um aumento de falhas na quinta-feira à noite, de 50 para 350, de acordo com o Downdetector, página que reúne informação sobre páginas e serviços com problemas de acesso.



A aplicação especial usada pelos funcionários começou a registar problemas na quinta-feira à noite, o que indiciava que a aplicação geral iria ser afetada em breve, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

