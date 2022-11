Sócio de Isabel dos Santos no BIC desmente Carlos Costa (e ameaça com tribunais, como António Costa)

Fernando Teles, com 37,5% do capital do banco BIC (denominado Eurobic), acusa o antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa de promover uma narrativa “falsa” no livro que é lançado esta terça-feira, 15 de novembro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler