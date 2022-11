Reformados da banca “não são párias do direito à segurança social”, diz parecer jurídico

Depois de terem sido ignorados pelos bancos e pelo Governo, os sindicatos bancários começam a munir-se de pareceres para avançarem para os tribunais, contra o “suplemento extraordinário” de pensões, que em outubro deu mais meia reforma a cerca de 2,7 milhões de pensionistas. O primeiro parecer jurídico a ficar pronto corrobora as teses dos queixosos: ao terem deixado de fora os antigos bancários, que têm as suas reformas pagas por fundos de pensões, as regras violam o principio da igualdade e, por isso, a Constituição.

