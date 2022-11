Custos com trabalhadores da TAP a níveis das low cost

A elevada procura dos passageiros no verão deste ano fez com que as receitas da TAP triplicassem nos primeiros nove meses do ano, para €2,4 mil milhões, e a companhia apresentasse, isoladamente no terceiro trimestre, um lucro de €111,3 milhões. Um brilharete que contou também com o contributo dos trabalhadores.

Os cortes na remuneração — 25% a partir de dois salários mínimos — tiveram um peso significativo na melhoria das contas da companhia aérea no terceiro trimestre, e os números estão aí para o mostrar. A TAP gastou €294 milhões com os trabalhadores nos primeiros nove meses deste ano, menos €1 milhão do que no mesmo período de 2021 — é uma poupança de €217 milhões face aos custos dos primeiros nove meses de 2019, quando os gastos com pessoal ascendiam a €512 milhões. Contas feitas pelo analista financeiro independente que escrutina regularmente as contas da TAP, Nuno Esteves, a companhia portuguesa é hoje, entre as suas congéneres europeias, uma das que menos custos tem com trabalhadores por receita. Abaixo da TAP só mesmo a Ryanair.