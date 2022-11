Empresa portuguesa de mobilidade elétrica Miio compra VoltCharge

A Miio adquiriu a plataforma de compra e venda de produtos de mobilidade elétrica VoltCharge, por um valor não revelado, anunciou esta terça-feira a empresa portuguesa também dedicada ao negócio da mobilidade elétrica.



Os trabalhadores da VoltCharge serão todos integrados na Miio, que anuncia mais contratações para reforçar este novo segmento.



A Miio é uma empresa portuguesa responsável por uma aplicação que permite aos utilizadores encontrar postos de carregamento de veículos elétricos e pagar digitalmente. A VoltCharge é uma plataforma onde se pode comprar e vender equipamentos de carregamento doméstico de veículos elétricos.



“O objetivo é, com esta aquisição, arrancar com uma nova área de negócio – Miio Store, que proporcione aos carregamentos de veículos elétricos em ambiente doméstico a comodidade e simplicidade característica da Miio”, detalha a empresa em comunicado.



A loja da VoltCharge vai continuar “até a transição para a Miio Store estar concluída”, e a nova loja vai estar “disponível em todos os países onde a Miio opera”, nomeadamente Portugal, Espanha e França, segundo a empresa.



“Com esta aquisição, os recursos humanos da VoltCharge são integrados na Miio, havendo também um reforço na equipa para suportar esta nova área de negócio da empresa”, acrescenta.

“Para 2023, a Miio continuará focada na inovação e simplificação do carregamento de veículos elétricos no mercado europeu, com foco em Portugal, Espanha e França e a previsão de entrada em novos mercados”, avança a empresa.



A Miio foi criada em 2018 por Daniela Simões, atualmente presidente executiva, e Rafael Ferreira. A aplicação foi lançada em maio de 2019. Entrou nos mercados espanhol e francês em julho deste ano. A empresa é igualmente Comercializador de Energia para a Mobilidade Elétrica (CEME).