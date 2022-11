Bayer passa de prejuízo a lucro de 3,5 mil milhões de euros até setembro

A Bayer teve um lucro de 3539 milhões de euros até setembro, o que compara com um prejuízo de 161 milhões no mesmo período do ano passado.

Segundo os resultados da empresa alemã, divulgados esta terça-feira, as vendas do grupo subiram 17,5%, para 38.739 milhões de euros no período em análise.

Desse total, 14,3 mil milhões pertence à divisão de produtos farmacêuticos, que registou um aumento de 7,6% das vendas.

Do ‘top 3’ de medicamentos, o anticoagulante Xarelto continua a ser o que regista um maior volume de negócios, apesar da queda. Segue-se o medicamento oftalmológico Eylea e os contracetivos de longo termo da ‘família’ Mirena.

A parte do negócio mais ligada à agricultura representou mais de 19 mil milhões de euros do total das vendas, com os herbicidas a destacarem-se com uma subida de 65,8% do valor vendido (para 6677 milhões de euros).

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), por seu lado, mais do que duplicou, para 10,2 mil milhões de euros (mais 118,9%).

O resultado financeiro agravou-se para 1780 milhões de euros negativos, o que a empresa atribui ao aumento das despesas com provisões, alterações negativas no valor dos investimentos financeiros e um aumento com os custos de câmbio na Argentina.

No período em análise, a empresa aumentou a dívida líquida para 35.884 milhões de euros, mais 5,6% do que no período homólogo.