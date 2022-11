PRR já pagou 1007 milhões de euros, mas só 4% foi às empresas 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ultrapassou na passada quinta-feira a fasquia dos 1000 milhões de euros de pagamentos, informou a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, aos deputados na Assembleia da República.

Em causa estão 6% do atual envelope de 16,6 mil milhões de euros das subvenções e empréstimos que a ‘bazuca’ europeia já disponibilizou a Portugal até 2026.

O ponto de situação do PRR - divulgado pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal à data de 3 de novembro de 2022 - revela que os pagamentos ascendem, mais concretamente, a 1007 milhões de euros. E que a maioria do dinheiro foi injetado no sector público.

Os pagamentos do PRR surgem desagregados entre “entidades públicas” (302 milhões de euros), “empresas públicas” (230 milhões de euros), “escolas” (212 milhões de euros), “famílias” (110 milhões de euros), “autarquias e áreas metropolitanas” (49 milhões de euros), “empresas” (44 milhões de euros), “instituições de ensino superior” (29 milhões de euros), “instituições da economia solidária e social” (25 milhões de euros”) e “ instituições do sistema científico e tecnológico” (7 milhões de euros).

Apesar de só terem sido pagos 44 milhões às empresas, o PRR já aprovou apoios no montante de 2.560 milhões de euros ao tecido empresarial, tendo dado luz verde a 9.965 candidaturas.

Esta semana foi notícia o facto de o Banco Português de Fomento ter finalmente iniciado o pagamento aos primeiros beneficiários do Fundo de Capitalização e Resiliência. Na semana passada, o IAPMEI já arrancara com os pagamentos dos primeiros apoios aos consórcios empresariais no âmbito do maior concurso de sempre dos fundos europeus, as Agendas para a Inovação Empresarial do PRR.