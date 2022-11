Lucro dos CTT sobe 7,6% para 28,3 milhões de euros. Banco postal foi quem mais cresceu

Os CTT fecharam os primeiros nove meses do ano com o resultado líquido a crescer 7,6% para 28,3 milhões de euros, mas dois milhões de euros do que no período homólogo de 2021.

Dados revelados, pelos Correios, em comunicado, mostram que os rendimentos operacionais cresceram 8,1%, atingindo 662,8 milhões de euros, mais 49,9 milhões do que no período homólogo.

Um aumento que, explica a empresa liderada por João Bento, é o reflexo do crescimento em todas as áreas de negócio. E detalha: o segmento dos correio e outros gerou 26,6 milhões de euros, mais 8,3%, o Banco CTT cresceu 24,9%, mais 17,9 milhões de euros, os serviços financeiros e retalho mais 11,23% para 4 milhões de euros, e o Expresso e Encomendas, aumentou 0,8% para 1,4 milhões.



Se o segmento dos Correios tradicionais foi “positivamente influenciado" pelo crescimento do negócio base de soluções empresariais (+38,9 milhões de euros) e pela consolidação da NewSpring Services (+14,6 milhões de euros), acabou penalizado pelo decréscimo acentuado dos rendimentos do correio internacional de entrada (-12,6 milhões de euros). E explica porquê: o fim da isenção de IVA em produtos extracomunitários de menor valor, que ocorreu a partir de 01 de julho de 2021, teve um impacto negativo no segmento internacional.





