Denunciante do Uber: grandes tecnológicas gastam "toneladas de dinheiro" para tirar direitos básicos aos trabalhadores

Quando chegou a hora de falar com investidores, os criadores da Uber logo trataram de lhes prometer grandes retornos. Quando chegou a hora de falar com os consumidores foi-lhes prometido o serviço mais barato possível. E aos condutores da Uber, foi-lhes descrito “um sonho americano”, "com possibilidade de ganhar dezenas de milhares de dólares por mês”. No final, as contas não bateram certas, pelo menos, pelos cálculos que Mark MacGann, ex-profissional e denunciante da Uber, apresentou esta quarta-feira na Web Summit.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler