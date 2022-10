Agendas do PRR: IAPMEI já começou a pagar a grandes consórcios empresariais

O Ministério da Economia, através da Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), já iniciou os pagamentos às empresas no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A realização dos primeiros 12 milhões de pagamentos arrancou na semana passada. “Os pagamentos agora iniciados correspondem à disponibilização de 12 milhões de euros de financiamento, com emissão das 34 ordens de pagamento, na sequência da contratualização de 31 Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, que ocorreu entre 23 de julho e 17 de setembro”, confirmou ao Expresso fonte oficial do IAPMEI.

