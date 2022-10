A crise já faz mossa nas tecnológicas norte-americanas, que estão a levar pancada na bolsa

O ano de 2020 foi o canto do cisne do “mercado touro” mais longo da História, que começou em 2009. Depois de um “mercado urso” muito curto no início da pandemia, de apenas 33 dias - o mais curto de sempre, contabiliza o Nasdaq, numa reação ao fecho inaudito e quase simultâneo dos países - as ações norte-americanas reagiram com júbilo ao dinheiro que os governos injetavam na economia para salvá-la da catástrofe.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler