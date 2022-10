Fosun pretende encaixar €11 mil milhões, Fidelidade já deu €165 milhões

A Fosun precisa de vender participações e ativos avaliados em cerca de €11 mil milhões. A agência Bloomberg referiu que há operações em Portugal que podem ser atingidas, mas o grupo negou. De qualquer forma, o contributo nacional seria sempre limitado para o nível de desalavancagem que é necessário para o universo liderado por Guo Guangchang, sob pressão desde o início do verão, e sob um sensível enquadramento diplomático. Em junho, a Fidelidade devolveu uma ajuda, mas de reduzido impacto.

A reunião com analistas em que a Fosun anunciou o plano de alienações para os próximos 12 meses revelou tensão no grupo, e a suspensão do contrato com a Moody’s (que depois veio cortar ainda mais o rating) adensou-a ainda mais. No encontro, só houve garantia clara de que, relativamente a Portugal, a Fidelidade era para manter. Mas, por cá, o grupo e a seguradora logo vieram a terreno assegurar que o plano não passará por desinvestimentos no BCP e na Luz Saúde.