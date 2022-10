É oficial: venda da Efacec à DST caiu, Governo procura uma solução

O Ministério da Economia e o Ministério das Finanças, avançam em comunicado que a venda da posição de 71,73% da Efacec à DST não se concretizou.

Finanças e Economia dizem estar a trabalhar também com potenciais interessados, depois do fracasso das negociações.

“O Governo continua a trabalhar com todas as partes envolvidas, incluindo interessados na aquisição da empresa, numa solução que viabilize a atividade industrial da EFACEC e salvaguarde o interesse público”.

No comunicado conjunto é referido que a venda da posição de 71,73%, nacionalizada a 2 de julho de 2020, “não foi concluída com a alienação da referida participação social, dado não se terem verificado todas as condições necessárias à concretização do Acordo de Venda”.

O Expresso sabe que as reuniões ao mais alto nível no Governo continuam.

Notícia em atualização.