Venda da Efacec à DST caiu e o Governo está a preparar a reestruturação da empresa

O prazo para prorrogar a venda da Efacec à DST terminou na terça-feira e nessa altura o Governo já sabia que grupo bracarense não podia avançar. Mas, apurou o Expresso, com a votação do Orçamento do Estado marcada para esta quinta-feira preferiu manter a decisão suspensa, para que o debate não fosse perturbado por uma privatização, que continua a falhar. Entretanto, o Eco avançou ao início da tarde que a venda tinha falhado.

Nem o Ministério das Finanças, nem a Parpública quiseram até agora comentar a notícia ou avançar uma confirmação. Desde segunda-feira que o Expresso tem insistentemente questionado as Finanças sobre o ponto de situação do negócio, sem qualquer sucesso.

Limitações impostas por Bruxelas, que considerou que o desenho do negócio configurava um auxílio de Estado, e condições impostas pela DST, acabaram por não permitir que o negócio se fizesse.



Já há alguns dias que o Governo sabia que o negócio não avançaria, sabe o Expresso. Os últimos dias têm sido de reuniões ao mais alto nível no Governo, nomeadamente nas Finanças e na Economia, para avançar com uma solução que permitisse que a Efacec, com capitais próprios negativos, não entrasse em rutura.



O Executivo, que nacionalizou a participação de Isabel dos Santos, em meados de 2020, está já trabalhar em soluções que permitam a sobrevivência da empresa, conhecida pelos seus transformadores elétricos e pelos projetos de mobilidade elétrica. A empresa vai ser reestruturada, em moldes que ainda estão em discussão.



Não chegou, sabe o Expresso, a haver uma notificação a Bruxelas. Houve uma pré-notificação da venda da Efacec à DST em maio, mas a Direção Geral da Concorrência Europeia levantou o cartão vermelho, dizendo que o negócio como estava desenhado era um auxílio de Estado. Seria preciso encontrar uma solução criativa para que a operação avançasse.



A empresa tem sido um sorvedouro de dinheiro. Em maio, e já depois de o negócio com a DST ter sido fechado, a Efacec recebeu 50 milhões de euros da Parpública, uma injeção que ficou acordada no âmbito do processo de venda, conforme o Expresso já avançou. Dinheiro que se junta aos empréstimos garantidos pelo Estado e que ascendem a 115 milhões de euros.

Economia a trabalhar numa solução

Hoje no Parlamento, o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, falou sobre o assunto, dizendo que o Governo está a trabalhar numa solução para a Efacec. E que “brevemente” seria anunciada uma posição pública.

“Governo está a recolher todos elementos e brevemente tomaremos uma posição pública”, disse o governante, em resposta ao deputado social-democrata Afonso Oliveira.

António Costa Silva vincou então ser “fundamental” encontrar uma “solução para a empresa”, sublinhando: “estamos a aproximar-nos de uma fase de decisões”.

“A minha mensagem é de tranquilidade e de trabalho, que estamos a fazer juntamente com o Ministério das Finanças para chegarmos a uma solução”, vincou..

Contas em acelerada deterioração e falência técnica

Em julho, em entrevista ao Jornal de Negócios, António Costa Silva dizia que o risco de a Efacec desistir do negócio, e a empresa voltar para as mãos do Estado era “pequeno”. Manter o negócio nas mãos do Estado é o que têm pedido os trabalhadores.

José Teixeira, que acordou a compra da Efacec a 25 de março, tinha dito ao Expresso que os problemas, a existirem, não estavam do lado da DST. “No que depender de nós, no estrito cumprimento de todas as regras técnicas, jurídicas, éticas e morais a transação será feita”, disse o empresário.

O tempo tem sido o pior inimigo de um negócio que o Governo, e o ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, esperavam ter concluído no final de 2020, seis meses depois da nacionalização da posição de Isabel dos Santos.

E as contas têm piorado de ano para ano e muitos dos seus quadros de topo - uma das mais-valias da empresa - têm saído para a concorrência, ou para fazerem empresas que concorrem com a Efacec. Cumprir contratos tem sido difícil, situação que a pandemia e a disrupção da cadeia logística só vieram piorar.

Em 2021, a empresa teve um prejuízo consolidado de 183,9 milhões de euros, um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) negativo de 40 milhões de euros e uma dívida líquida de 193 milhões de euros. No primeiro semestre, segundo o Eco, a Efacec teve um prejuízo consolidado de 55 milhões de euros, um agravamento face ao prejuízo homólogo de 15 milhões.

Foram muitos os potenciais candidatos à compra da Efacec - chegou a falar-se de três dezenas - mas a dimensão da dívida fez com que apenas dois - a Sodecia e a DST - se mostrassem interessados, ficando depois na reta final um único candidato, o grupo bracarense. Com sinergias e o negócio da mobilidade elétrica em forte crescimento, a DST acreditou que a Efacec lhe acrescentaria valor.



Um desejo de José Teixeira que acabou por não se concretizar.