Em Portugal os salários começam a encolher a partir dos 50 anos

Os salários vão aumentando ao longo da vida profissional e, em regra, fruto da antiguidade e da acumulação de experiências e competências, os mais velhos ganham melhor do que os mais novos. Certo? Depende. Olhando para a distribuição das remunerações por escalão etário, verifica-se que, no atual contexto do mercado de trabalho, em média, os salários estão a crescer sucessivamente até aos 50 anos de idade, e sofrem uma queda a partir daí. Quem é mais velho tende a ganhar menos do que as gerações imediatamente anteriores. Os especialistas ouvidos pelo Expresso apontam uma causa principal: as qualificações das diferentes gerações. Acessoriamente, a menor capacidade de reintegração no mercado, se perderem o emprego.

Segundo números divulgados no relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, no final de 2021, havia cerca de 4 milhões de pessoas a descontar para a Segurança Social. São trabalhadores por conta de outrem e independentes, com grande amplitude de idades.

