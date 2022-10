Habitação: rendas dos novos contratos crescem 10% em Lisboa e Porto no terceiro trimestre

A par da tradicional falta de casas no mercado de arrendamento, o espetro da inflação agrava a pressão sobre o valor pago mensalmente. Numa altura em que o Governo aplica um travão de 2% no aumento de rendas para o próximo ano, em vez dos 5,43% do tradicional mecanismo de atualização, os proprietários poderão estar a acomodar eventuais perdas nos novos contratos.

