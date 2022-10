Sistema elétrico nacional pode não ter capacidade de resposta já em 2023

O alerta vem da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): num cenário extremo, de “teste de stress”, de procura elevada, e restrições do lado da oferta das fontes renováveis, o sistema elétrico português pode ser obrigado a recorrer a medidas excecionais. “Caso o sistema eletroprodutor não evolua mais para além da capacidade existente acrescida da capacidade em construção ou cuja construção se prevê iniciar até final de 2022, o sistema não será capaz de dar resposta às necessidades de consumo de eletricidade em 2023”, aponta a DGEG no seu mais recente Relatório de Monitorização da Segurança de Abastecimento do Sistema Elétrico Nacional (RMSA).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler