Salários mais baixos, carreiras mais curtas, reformas mais magras. Só numa coisa as mulheres batem os homens: pensões de viuvez

Ao longo dos anos assistimos a várias transformações nas pensões de velhice. Fruto da subida da idade legal da reforma e do agravamento das penalizações pela sua antecipação, ano após ano, paulatinamente, os portugueses reformam-se cada vez mais tarde. Com o nível de educação a crescer, e com carreiras contributivas progressivamente mais longas, o valor médio das pensões de reforma está, também ele, a aumentar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler