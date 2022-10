CGD e Santander com problemas nas suas aplicações no dia em que os portugueses querem saber se receberam €125 do Estado

Alguns dos portugueses que quiseram ir consultar as suas contas, para ver se os 125 euros do apoio extraordinário do Estado já ali aterraram, não conseguiram obter a resposta junto do banco.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Santander em Portugal estão a registar problemas nas suas aplicações esta quinta-feira, 20 de outubro, o que está a fazer com que os clientes não consigam utilizá-la. Não são os únicos, já que Banco Montepio e Novo Banco também verificam dificuldades.

“Confirmamos que estamos com o serviço Caixadirecta indisponível. Temos as equipas informáticas a fazer o diagnóstico e a tratar do assunto”, responde a assessoria do banco público em resposta ao Expresso.

Ainda não foi possível obter resposta da parte do Santander, mas o site Downdetector mostra problemas reportados pelos clientes.

“Estamos a investir no sistema informático de modo a que fique cada vez mais robusto, porque são cada vez mais os clientes utilizadores das plataformas digitais. A Caixa tem mais de 2 milhões utilizadores digitais o que prova a importância crescente destas plataformas”, continua a assessoria do banco público.

Numa ronda pelas aplicações da generalidade dos restantes bancos foram detetados problemas adicionais em alguns deles. Ao Expresso foram relatadas ainda dificuldades no Banco Montepio, mas não foi ainda possível obter uma resposta da assessoria de imprensa desta instituição financeira.

O mesmo ocorre em relação ao Novo Banco, onde há queixas nas redes sociais, sendo que ao Expresso foi já confirmado também o problema.

A segurança informática tem de ser uma das prioridades dos bancos (definida até pelos supervisores, tendo em conta a base de confiança em que funciona esta atividade), bancos que fazem parte de um sector alvo de muitos ataques informáticos. Ainda há duas semanas, o BCP foi alvo de um ataque que dificultou o acesso ao site e aplicações.